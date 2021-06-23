В Бишкеке усилят проверку общественного транспорта на соблюдение санитарных норм

Общественный транспорт столицы будут усиленно проверять на соблюдение санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, накануне в управлении городского транспорта провели совещание по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Решено регулярно проводить санитарные рейды, профилактические беседы с водителями автобусов, троллейбусов и частных маршрутных такси о соблюдении масочного режима и усилить проведение дезинфекционных мероприятий в автомашинах.

Сегодня на линии вышли 1 тысяча 108 единиц общественного пассажирского транспорта. Из них 83 автобуса Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия, 125 троллейбусов, 850 микроавтобусов и 50 автобусов ОсОО «Эко Пассажирские Перевозки».

Муниципалитет просит горожан и гостей столицы соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, носить маски и пользоваться антисептиком.