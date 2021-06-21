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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Стационар на бывшей базе «Ганси» открывать не планируют

Стационар на бывшей базе «Ганси» открывать не планируют. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, по количеству больных — такой же уровень, как и в прошлом году, но паники нет. «Смысла открывать «Ганси» нет. Мест в больницах достаточно открыли. Достаточно и запасов лекарств, и средств индивидуальной защиты. Персонал обучен, мы все контролируем», — заверил Алымкадыр Бейшеналиев.

На ремонт госпиталя «Семетей» потратили более 64 миллионов сомов.

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В прошлом году бывшие казармы американских военных использовали сначала под обсервацию для размещения прибывающих в страну граждан, а позднее для госпитализации больных с COVID-19. Прежнее руководство Минздрава и страны говорило, что на его базе будет открыт инфекционный госпиталь, в котором будут лаборатории, сортировочные пункты, «грязная» и «чистая» зоны.

Бывший вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева посещала объект в ноябре 2020 года. Тогда пресс-служба правительства сообщала, что госпиталь полностью готов к приему пациентов. Но после перепрофилирования он так и не заработал.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198288/
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