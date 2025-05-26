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Спорт

Рев моторов и дым шин: как прошел первый этап соревнований по дрифту в КР

На территории бывшей авиабазы «Ганси» состоялся первый этап национальной серии дрифт-соревнований, положивший начало новому сезону в кыргызском автоспорте. Об этом сообщили в оргкомитете соревнований.

Организатором выступило движение Kyrgyz Drift Cup. В мероприятии приняли участие ведущие пилоты Кыргызстана, а также представители смежных автоспортивных дисциплин.

Соревнования проходили в формате парных заездов с оценкой стиля, угла и траектории прохождения поворотов. Участникам предстояло продемонстрировать не только техническую подготовку автомобилей, но и высокий уровень владения дрифтом как дисциплиной.

Значительный интерес вызвали участие опытных спортсменов и появление новых имен на трассе. По словам организаторов, уровень пилотажа за последние сезоны заметно вырос.

Следующий этап запланирован на июль и пройдет на обновленной трассе в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/sport/330339/
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