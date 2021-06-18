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Общество
Сюжет: COVID-19

«Спутник V». Где можно привиться в Бишкеке

Бишкеку выделили 25 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») из поступившей накануне партии. В республиканском штабе рассказали, где могут привиться горожане.

Вакцину можно получить в:

  • ЦСМ № 2 Ленинского района;
  • Объединенном ЦСМ Первомайского района;
  • Объединенном ЦСМ Октябрьского района;
  • ЦСМ № 8 Свердловского района;
  • ЦСМ № 7 Первомайского района.

Пункты вакцинации работают с 8.00 до 23.00.

Вакцину «Спутник V» могут получить лица старше 60 лет, медицинские работники и люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, накануне в Кыргызстан поступила вторая партия российской вакцины — 80 тысяч доз. Их хватит для вакцинации 40 тысяч человек. Средства на закупку вакцины были выделены из республиканского бюджета. Стоимость двух компонентов вакцины составила $20.

150 тысяч доз Sinopharm ждут к 20 июня. Поставки AstraZeneca отодвинули уже на июль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198177/
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