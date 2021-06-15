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Общество

Старший прокурор: Новые кодексы не вернут Кыргызстан назад в СССР

Начальник рабочей группы по изменению кодексов, старший прокурор управления экспертизы законов и организации работы Генеральной прокуратуры Азизбек Шукурбеков объяснил сегодня на круглом столе, зачем понадобилось переписывать Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также упразднять Кодекс о проступках.

По его словам, с 2019 года в кодексы было внесено более 200 изменений, это свидетельствует о том, что действующие кодексы были несовершенны, полны коллизий и пробелов.

«Их выявляли в ходе своей работы правоохранители и в оперативном порядке готовили изменения. После принятия Конституции назрела необходимость кардинально пересмотреть уголовное законодательство. По поручению администрации президента была создана рабочая группа. В ее состав вошли 68 экспертов. Все заинтересованные стороны — правоохранительные органы в полном составе. Были привлечены профессора, юристы. В новой редакции мы постарались усилить защиту прав человека. Изменили в редакции УПК в части полномочий оперативных сотрудников, оптимизировали систему судебного рассмотрения и контроля. В общем, мы постарались модифицировать действующее законодательство», — отметил старший прокурор.

Мы не возвращаемся в СССР. Новые кодексы разработаны на базе действующих, а не тех, которые были внедрены в 1997 году.

Азизбек Шукурбеков

Участники круглого стола добавили: новшеством является и то, что все сигналы о нарушениях, даже поступившие звонки на номер 102, регистрируются в ЕРПП и начинается проверка. Кроме того, для следствия устанавливаются конкретные сроки, что позволит не заволокитить дело.

Напомним, ранее генпрокурор Курманкул Зулушев сообщил, что кодексы поступят в Жогорку Кенеш до 7 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197686/
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