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Общество
Сюжет: COVID-19

Всемирный банк выделил Кыргызстану $20 миллионов на вакцинацию от коронавируса

Кыргызстан усилит меры по борьбе с COVID-19 путем приобретения и распределения безопасных и эффективных вакцин и укрепления системы здравоохранения благодаря дополнительному финансированию Всемирного банка в размере $20 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба ВБ.

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Отмечается, что дополнительное финансирование выделено для действующего экстренного проекта COVID-19 в Кыргызстане на высокольготных условиях через Международную ассоциацию развития (МАР). Половина финансирования будет выделена в виде гранта, который не требует погашения, а другая половина — это кредит на 38 лет, с административным сбором 0,75 процента и шестилетней отсрочкой платежей.

«Кыргызстан сильно пострадал от COVID-19, и вакцины имеют решающее значение для борьбы с пандемией, спасения жизней и полного возобновления экономической активности. Вместе с другими партнерами по развитию Всемирный банк продолжает поддерживать народ Кыргызской Республики, чтобы помочь стране в восстановлении экономики после пандемии. Выделенное финансирование поможет правительству вернуть страну на путь инклюзивного и устойчивого роста», — сказал глава представительства Всемирного банка в Кыргызстане Навид Хасан Накви.

Кабинет министров намерен закупить вакцины против COVID-19 и бесплатно вакцинировать 45 процентов населения. Страна получит вакцины для 20 процентов населения через механизм COVAX (Глобальный доступ к вакцинам COVID-19), а финансирование Всемирного банка позволит охватить еще восемь процентов населения, начиная с таких приоритетных групп, как медработники, работники социальной сферы и образования, пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями.

«Ситуация в мире по наличию вакцин и срокам их поставок остается изменчивой, что затрудняет четкое планирование, особенно с учетом задержек с поставками. Поэтому проект применяет подход, позволяющий вносить коррективы в ходе реализации в зависимости от развития ситуации с пандемией в стране и на мировом рынке вакцин», — сказала старший экономист Всемирного банка и руководитель проекта Кристель Вермеерш.

Она также подчеркнула, что в рамках проекта будут закуплены вакцины, отвечающие строгим критериям отбора Всемирного банка, которые согласуются с критериями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Помимо обеспечения доступности вакцин для населения, финансирование Всемирного банка будет способствовать укреплению потенциала системы здравоохранения по проведению вакцинации против COVID-19. Эти инвестиции также окажут долгосрочный положительный эффект на другие программы иммунизации в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197304/
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