Для зараженных COVID-19 свободны 206 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 206 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 11 июня:
- Национальный хирургический центр — 7;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 12;
- Клинический родильный дом № 2 — 12;
- Городская клиническая больница № 1 — 37;
- Городская клиническая больница № 6 — 20;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 14;
- Чуйская областная объединенная больница — 18;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 16;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 7;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 32;
- Республиканский центр наркологии — 29;
- Национальный центр фтизиатрии — 2.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 109 тысяч 193 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.