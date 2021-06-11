В Бишкеке запустят проект по контролю численности бездомных собак

В районе Карагачевой рощи в Бишкеке запустят программу контроля численности бездомных собак. Об этом на презентации проекта «Тайган» сообщила менеджер по международным проектам фонда Бриджит Бардо Бриджит Алуа.

Проект реализует Кыргызско-Французская Ассоциация Экотуризма (AFKE) совместно с Фондом Брижит Бардо и организациями по защите животных Mayhew International и HSI. Он подразумевает отлов бродячих собак, их стерилизацию, вакцинацию, чипирование, отслеживание при помощи мобильного приложения и выпуск 1 тысячи бродячих собак в том же районе.

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«Мы начинаем с маленького проекта, но в дальнейшем хотим вывести на городской уровень. Для этого необходимо добиться запрета на отстрел, надеемся, что к сентябрю это получится сделать», — отметила она.

Бриджит Алуа добавила, что по закону сотрудники «Тазалыка» не имеют права отстреливать собак в дневное время, но таких фактов немало.

Она отметила, что в рамках проекта в июле-сентябре планируется начать обучение ветеринаров, для этого приедут специалисты из Индии, где реализуется похожая программа.

Карагачевая роща выбрана в связи с тем, что с 2018 года Кыргызско-Французская Ассоциация Экотуризма (AFKE) совместно с Американским университетом в Центральной Азии (AUCA) и мэрией Бишкека запустили в ней проект «Экопарк». Он направлен на восстановление 41,1 гектара территории и биоразнообразия парка.

В рамках проекта в Экопарке появились редкие животные Кыргызстана: черепахи, среднеазиатские, фазаны, соколы и другие. Но в то же время большое количество бродячих собак в парке нападали на птиц. Это послужило одной из причин проекта управления популяциями бездомных собак в районе.