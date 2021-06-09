Бишкектеплосеть проведет испытание трубопровода в центральной части столицы

С 10 по 13 июня будут проведены регламентные испытания на плотность тепловых сетей в центральной части столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Бишкектеплосеть».

По ее данным, проведение испытаний необходимо для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в отопительный период. «При этом возможны порывы трубопроводов, провалы дорожных покрытий и затопления водой территорий расположенных в зоне тепловых сетей», — отметили в компании.

В случае обнаружения порывов и провалов дорожных покрытий ОАО «Бишкектеплосеть» просит сообщать по телефонам: 0312568558, 0312611169, 1980.