Фея, Ыпып, Сталин. Какие необычные имена детям давали кыргызстанцы в 2021 году

Самыми популярными именами для новорожденных в Кыргызстане по итогам пяти месяцев 2021 года являются Мухаммад и Раяна. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

В десятку распространенных мужских имен вошли Умар, Рамазан, Али, Алихан, Алинур, Билал, Нурислам, Амир и Эмир. Среди женских имен: Салиха, Амина, Фатима, Айлин, Алия, Хадича, Аруузат, Сафия и Арууке.

Имя Раяна лидирует уже пятый год подряд.

Самое распространенное мужское имя Умар сдало свои позиции. На протяжении шести лет оно оставалось самым популярным именем для новорожденных мальчиков. Именем Мухаммад 1 тысяча 449 родителей назвали своих малышей, что на 31 больше, чем именем Умар (1 тысяча 418).







Среди необычных имен у кыргызстанских родителей для девочек популярны Принцесс, Меридиана, Фея, Киара и Суйуу, а для мальчиков — Атилла, Ыпып, Рамос, Сталин и Хантенирим.

Реже встречаются девочки Ассмо, Хаяль, Сюита, Айэль, Джанай, Чурок, Айлуу, Тансулу, Акылчач и Аймелек. Мальчиков Назым, Эркебулан, Аймин, Тениз, Байрас, Кычан, Жалын, Бегим, Айаан, Улутман также можно встретить нечасто.

Сообщается, что за пять месяцев года на 52 тысячи 469 маленьких кыргызстанцев оформили регистрацию рождения. Единовременную выплату при рождении ребенка — «балага суйунчу» получили 52 тысячи 541 гражданин.