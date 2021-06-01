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Общество

На Иссык-Куле милиционеры устроили праздник для детей своих погибших коллег

Сотрудники ГУВД Иссык-Кульской области устроили праздник для детей погибших коллег. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Собравшиеся возложили цветы к мемориалу славы УВД Иссык-Кульской области и почтили память своих близких и товарищей минутой молчания. Встреча продолжилась в неформальной обстановке. Дети посетили музей УВД, где им рассказали о героических поступках их родителей. Их также пригласили на экскурсию в служебные кабинеты, где когда-то работали их отцы. Ознакомили с работой дежурной части, экспертно-криминалистической, следственной и других служб», — сообщили в пресс-службе.

Начальник ГУВД Канат Джумагазиев выразил признательность членам семей погибших сотрудников за стойкость духа и за воспитание детей, а также пожелал им крепкого здоровья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195898/
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