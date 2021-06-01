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Общество

Цифра дня. 2,5 миллиона детей живут в Кыргызстане

На начало 2021 года в Кыргызстане проживало 2 миллиона 512 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По сравнению с началом 2020 года численность детей увеличилась почти на 56 тысяч, или на 2,3 процента. При этом 44 процента составили дети в возрасте до семи лет (1 миллион 118 тысяч человек), 43 процента — в возрасте 7-14 лет (1 миллион 74 тысячи человек) и 13 процентов — подростки в возрасте 15-17 лет (320 тысяч человек).

«Подавляющее большинство детей (67 процентов) проживает в сельских населенных пунктах. В 2020 году родилось более 158 тысяч детей, из них 81 тысяча мальчиков и 77 тысяч девочек», — отметили в Нацстаткоме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195890/
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