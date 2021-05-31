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Общество

В школы Бишкека могут зарегистрировать ребенка жители районов Чуйской области

Жители двух районов Чуйской области теперь могут зарегистрировать ребенка в школы Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, с 31 мая открыт доступ для жителей Сокулукского и Аламединского районов Чуйской области, которые могут зарегистрировать ребенка в школы столицы вне микроучастка.

Прием детей в первые классы в школы Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Кызыл-Кии, Кара-Балты, Токмака, Каракола, Нарына, Таласа, Баткена и Кара-Суу проводится через автоматизированную систему «Электронная запись детей в школу». Она открылась 15 февраля.

Родитель/законный представитель — заявитель ребенка обязан до 15 августа зарегистрировать ребенка, достигшего школьного возраста (шесть-семь и более лет) в АИС на сайте: www.mektep.edu.gov.kg в онлайн-режиме для получения места в первом классе в государственной и муниципальной общеобразовательной организации с учетом языка обучения в данной школе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195842/
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