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Общество

Цифра дня. 49 процентов детей в Кыргызстане будут расти без отца

По статистике из всех детей 49 процентов будут жить в семьях без отца. Об этом сегодня на брифинге сообщила уполномоченная по правам ребенка Кыргызстана Жыпариса Рысбекова.

По ее словам, в Кыргызстане в 2020 году родились порядка 170 тысяч детей. Из них 22 процента — дети матерей, которые не состоят в официальном браке. За последние пять лет регистрация браков сократилась на 10 процентов, также на 19 процентов возросло число разводов. Если тенденция сохранится, то в ближайшее время половина всех детей будет расти без отца.

«Есть случаи, когда у матери 4-5 детей в свидетельствах о рождении прочерки на месте отца. Обычно женщины рожают для себя 1-2 детей и отец неизвестен. В последние годы разрушается институт семьи», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195814/
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