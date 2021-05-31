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Общество

Треть детей в Кыргызстане читают книги, несмотря на популярность интернета

Треть детей в Кыргызстане читают книги, несмотря на популярность соцсетей. Об этом сообщил представитель общественного фонда «Доор» Вячеслав Гончаров.

По его словам, исследование детского медиапотребления показало тревогу родителей за подрастающее поколение.

«Родители не знают, когда и какой контент потребляют дети. Исследование помогло выявить риски и возможности, связанные с растущей значимостью цифровых технологий в жизни современного человека. Результаты показали, что назрела необходимость в обучении детей медиаграмотности и повышении медиакомпетентности родителей. Интернет может стать площадкой для взаимодействия родителей и детей, а не поводом для недопониманий и ссор», — рассказал Вячеслав Гончаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195779/
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