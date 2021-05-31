13:31
USD 83.63
EUR 101.99
RUB 1.14
Общество

Открыть школу ответственного родителя предлагают в Кыргызстане

В Кыргызстане нужно открыть школу ответственного родителя. Об этом на пресс-конференции сообщила уполномоченный по правам ребенка Жыпариса Рысбекова.

По ее словам, родитель, выезжающий за пределы страны, должен уведомить органы социального развития и оформлять опекунство на другого человека. Однако на деле этого не происходит.

«Опекунство выносится через суд, есть временная опека, которую оформляет орган социального развития. Есть факты, когда родители оставляют детей своим родственникам и уезжают за пределы страны. Это безответственность. Часто дети, чьи родители находятся в трудовой миграции, подвергаются насилию в семье со стороны близких родственников. Для того чтобы снизить такие факты, необходимо открыть школы ответственного родителя, специальные центры. Граждане должны учиться воспитанию детей», — сказала Жыпариса Рысбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195777/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане 80 процентов детей регулярно смотрят телевизор
Треть детей в Кыргызстане читают книги, несмотря на популярность интернета
В Кыргызстане дети 7-10 лет ежедневно проводят в интернете до трех часов
В Кыргызстане дети с семи лет активно делают онлайн-покупки
Кабмин просит отложить принятие Кодекса о детях. Депутаты не согласились
140 детей из пострадавших сел Баткена выехали на Иссык-Куль
В Бишкеке двухлетний ребенок оказался заперт в квартире
Во время изоляции дети подверглись сексуальному насилию
В Таласе драка подростков переросла в стрельбу. Виновника осудили
В милиции напомнили, что открытые окна могут стать причиной гибели детей
Популярные новости
Крики, вопли, драки. На&nbsp;Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли Крики, вопли, драки. На Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли
В&nbsp;ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно В ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно
Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова
Тимур Файзиев скрывается от&nbsp;следствия. Суд заочно заключил его под стражу Тимур Файзиев скрывается от следствия. Суд заочно заключил его под стражу
Бизнес
&laquo;РСК Банк&raquo; повышает процентные ставки по&nbsp;депозитам «РСК Банк» повышает процентные ставки по депозитам
Продукция известных кыргызстанских брендов появится в&nbsp;Китае Продукция известных кыргызстанских брендов появится в Китае
Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года
Устройства нагревания табака vs&nbsp;сигареты. Что вреднее, проверяем Устройства нагревания табака vs сигареты. Что вреднее, проверяем
31 мая, понедельник
13:13
Ситуация на «Кумторе»: подразделения работают штатно, бесперебойно, проблем нет Ситуация на «Кумторе»: подразделения работают штатно, б...
13:04
Внимание, розыск! В Баткенской области пропала 53-летняя Батма Мурзалиева
13:03
Повторные выборы. До 3 июня СМИ должны сдать документы на аккредитацию
13:00
Повторные выборы. Две партии уже заявили, что будут бороться за мандаты в БГК
12:46
В Кыргызстане 80 процентов детей регулярно смотрят телевизор