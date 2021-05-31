Открыть школу ответственного родителя предлагают в Кыргызстане

В Кыргызстане нужно открыть школу ответственного родителя. Об этом на пресс-конференции сообщила уполномоченный по правам ребенка Жыпариса Рысбекова.

По ее словам, родитель, выезжающий за пределы страны, должен уведомить органы социального развития и оформлять опекунство на другого человека. Однако на деле этого не происходит.

«Опекунство выносится через суд, есть временная опека, которую оформляет орган социального развития. Есть факты, когда родители оставляют детей своим родственникам и уезжают за пределы страны. Это безответственность. Часто дети, чьи родители находятся в трудовой миграции, подвергаются насилию в семье со стороны близких родственников. Для того чтобы снизить такие факты, необходимо открыть школы ответственного родителя, специальные центры. Граждане должны учиться воспитанию детей», — сказала Жыпариса Рысбекова.