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Общество

Бюст режиссера Толомуша Океева передали институту в Санкт-Петербурге

Бюст народного артиста СССР, лауреата Государственной премии имени Токтогула Толомуша Океева установили в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, где учился режиссер. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

В мероприятии приняли участие посол Гульнара-Клара Самат, родственники режиссера, депутаты Жогорку Кенеша КР, представители департамента кинематографии КР.

посольства Кыргызстана в России
Фото посольства Кыргызстана в России. Передача бюста режиссера Толомуша Океева

В своей речи посол отметила, что развитие и становление кыргызского киноискусства неразрывно связано с именем Толомуша Океева, поднявшего кыргызское кино на международный уровень, внесшего большой вклад в развитие киноиндустрии нашей страны, а также подчеркнула, что продвижение и развитие кыргызско-российского культурно-гуманитарного сотрудничества входит в приоритетные сферы работы посольства.

Из Госфильмофонда России передали департаменту кинематографии Министерства культуры КР оцифрованную версию первого кыргызского художественного фильма «Салтанат», снятого в 1955 году.

Советский кыргызский кинорежиссер, сценарист Толомуш Океев родился в 1935 году в селе Боконбаево. Народный артист СССР (1985).

Огромную известность во всем мире получили снятые им художественные фильмы «Небо нашего детства» (1966), «Поклонись огню» (1972), «Лютый» (1973), «Красное яблоко» (1975), «Улан» (1977), «Золотая осень» (1980), «Потомок белого барса» (1984), «Миражи любви» (1986). Картины Толомуша Океева талантливы, отличаются оригинальностью, глубоким психологизмом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195489/
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