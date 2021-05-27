В Бишкеке открыли центр для лечения редких заболеваний

В Национальном госпитале при Минздраве в отделении неврологии № 1 состоялось открытие центра рассеянного склероза и других демиелинизирующих заболеваний, среди которых оптикомиелит, болезни Девика, рассеянный энцефаломиелит, оптический неврит и заболевания спектра оптикомиелит-ассоциированных расстройств. Об этом сообщила медиаэксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова.
По словам заведующей отделением неврологии № 1 Нуржан Джапаралиевой, в последнее время отмечается рост числа больных с такими диагнозами не только во всем мире, но и в Кыргызстане. По оценкам ВОЗ, их около 2 миллионов 300 тысяч человек во всем мире.
Открытие центра позволит также улучшить диагностику редких заболеваний.
Причиной развития рассеянного склероза специалисты называют хронический аутоиммунный процесс, поражающий центральную нервную систему, при котором из-за разрушения миелиновых оболочек нарушается проводимость нервной системы.
Хотя симптомы могут различаться, наиболее типичные — это снижение остроты зрения, онемение или покалывание в конечностях, а также проблемы с координацией движений и слабость, хроническая усталость, проблемы с мочеиспусканием.
Отметим, сегодня во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом.