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Общество

В Бишкеке открыли центр для лечения редких заболеваний

В Национальном госпитале при Минздраве в отделении неврологии № 1 состоялось открытие центра рассеянного склероза и других демиелинизирующих заболеваний, среди которых оптикомиелит, болезни Девика, рассеянный энцефаломиелит, оптический неврит и заболевания спектра оптикомиелит-ассоциированных расстройств. Об этом сообщила медиаэксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова.

По словам заведующей отделением неврологии № 1 Нуржан Джапаралиевой, в последнее время отмечается рост числа больных с такими диагнозами не только во всем мире, но и в Кыргызстане. По оценкам ВОЗ, их около 2 миллионов 300 тысяч человек во всем мире.

Задачами центра будут консультативный прием с целью диагностики и решения вопросов о назначении патогенетической терапии, проведение обследования и подбор лечения по показаниям в условиях неврологического отделения, ведение регистра больных с демиелинизирующими заболеваниями, проведение обучающих семинаров и конференций, чтение лекций для врачей, в том числе семейных, а также научно-исследовательская работа.

Открытие центра позволит также улучшить диагностику редких заболеваний.

Причиной развития рассеянного склероза специалисты называют хронический аутоиммунный процесс, поражающий центральную нервную систему, при котором из-за разрушения миелиновых оболочек нарушается проводимость нервной системы.

Хотя симптомы могут различаться, наиболее типичные — это снижение остроты зрения, онемение или покалывание в конечностях, а также проблемы с координацией движений и слабость, хроническая усталость, проблемы с мочеиспусканием.

Отметим, сегодня во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195381/
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