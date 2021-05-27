Запрет на пышные тои. Инициаторы законопроекта хотят уменьшить расходы граждан

Инициаторы законопроекта об ограничении проведения пышных тоев и поминок пытаются уменьшить расходы кыргызстанцев. Об этом на круглом столе в Бишкеке сообщил депутат Жогорку Кенеша Улукбек Ормонов.

«В обществе об этом много говорят. Многие выставляют свое богатство напоказ, могут пригласить до 1 тысячи человек на свои торжества, зарезать до 10 лошадей. Кыргызстанцы разделились на два лагеря по этому поводу, недовольств очень много. Мы попытались уменьшить расходы на проведение торжеств», — сказал он.

Вице-мэр столицы Виктория Мозгачева поинтересовалась, кто именно будет контролировать исполнение закона и выписывать штрафы. «Конечно, законопроект нам поможет в борьбе с коронавирусом, будет поддержка. Но каков алгоритм работы? Кто будет контролиривать исполнение? Будут ли подключаться органы местного самоуправления?» — задалась вопросами она.

Улукбек Ормонов ответил, что местные районные и городские администрации будут сами создавать комиссии и разрабатывать положения. Отмечается, что в июне законопроект внесут в парламент.

Напомним, что депутаты парламента решили вновь ограничить проведение пышных тоев и поминок. Законопроект вынесен на общественное обсуждение. Авторы предлагают приглашать на семейные мероприятия и обряды не более 100 гостей. А на свадьбы — до 200 человек, и проводить их за один день. При регистрации в загсах — кортеж не более чем из трех легковых машин.