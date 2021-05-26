Грузия открывает сухопутную границу для иностранцев, в том числе из Кыргызстана

Грузия с 1 июня открывает сухопутную границу для иностранных граждан. Об этом пишет ИА EADaily.

Согласно новым правилам, с 1 июня въехать в Грузию смогут все иностранцы, у которых есть документ о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса и ПЦР-тест с отрицательным результатом. Или же можно предъявить только отрицательный ответ на ПЦР-тест — в этом случае уже по прибытии в Грузию в следующие 72 часа придется пройти еще один тест.

Всем посетителям рекомендуется иметь медицинскую страховку, которая покрывает лечение от COVID-19.

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Власти Грузии разрешают въехать в страну невакцинированным гражданам следующих стран: Россия, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Великобритания и Северная Ирландия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркмения, а также гражданам стран Евросоюза. Этот список расширился и при наличии ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда, Грузию могут посетить граждане Канады, Японии, Кувейта, Китая, Южной Кореи, Молдавии и Омана.

Попасть в Грузию воздушным путем могут граждане любой страны, если у них есть документ, подтверждающий полный курс вакцинации от коронавируса.