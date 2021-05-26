«Анна Каренина» станет первым российским сериалом для Netflix

Стриминговый сервис Netflix запустил в производство оригинальный российский сериал по «Анне Карениной», главную роль в котором получила Светлана Ходченкова. Об этом пишет ТАСС.

По его данным, в новой экранизации романа Льва Толстого события будут происходить в современной России.

Над сериалом под названием «Анна К.» поработают продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, а также Роман Кантор. Все они ранее отвечали за проект «Эпидемия». Кроме того, к проекту присоединились Наталья Меркулова и Алексей Чупов («Салют-7»).

«Светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским — наследником алюминиевой империи. Их роман быстро выходит из-под контроля, угрожая хрупкому балансу их семейных уз и социальных отношений», — говорится в описании к сериалу.

Сериал появится в каталоге Netflix по всему миру. Дата выхода пока не называется.