В мире появилось девять новых миллиардеров после начала вакцинации от COVID-19

За время пандемии коронавируса минимум девять человек стали долларовыми миллиардерами за счет роста прибыли фармацевтических компаний от производства вакцин от COVID-19, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные People’s Vaccine Alliance (входят международные правозащитные организации и организации сферы здравоохранения).

Миллиардеры, заработавшие на производстве вакцин:

гендиректор американской компании Moderna Стефан Бансель — $4,3 миллиарда;

сооснователь и руководитель немецкой BioNTech Угур Шахин — $4 миллиарда;

иммунолог и инвестор Moderna Тимоти Спрингер — $2,2 миллиарда;

председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян — $1,9 миллиарда;

председатель компании ROVI, производителя упаковки для вакцины Moderna Хуан Лопес-Бельмонте — $1,8 миллиарда;

ученый и инвестор Moderna Роберт Лангер — $1,6 миллиарда;

соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics Чжу Тао — $1,3 миллиарда;

соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Цю Дунсу — $1,2 миллиарда;

соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Мао Хуайхуа — $1 миллиард.

Их общее состояние оценивается в $19,3 миллиарда. По данным благотворительной организации Oxfam, этой суммы достаточно для вакцинации около 780 миллионов человек в странах с низким уровнем дохода. Но эти государства получили только 0,2 процента от общемирового объема вакцин.

Ранее о неудаче в обеспечении равного доступа к вакцинам заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Из 832 миллионов прививок в мире более 82 процентов приходится на страны с высокими и средними доходами.

В декабре 2020-го Forbes составил список из 50 людей, связанных со сферой здравоохранения, которые стали миллиардерами в прошлом году на фоне пандемии. Тогда рейтинг возглавили Угур Шахин ($4,2 миллиарда), Стефан Бансель ($4,1 миллиарда) и владелица 24 процентов акций одного из ведущих производителей вакцин в Китае Shenzhen Kangtai Biological Product Юань Липин ($4,1 миллиарда).