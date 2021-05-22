17:20
USD 83.78
EUR 102.41
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В мире появилось девять новых миллиардеров после начала вакцинации от COVID-19

За время пандемии коронавируса минимум девять человек стали долларовыми миллиардерами за счет роста прибыли фармацевтических компаний от производства вакцин от COVID-19, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные People’s Vaccine Alliance (входят международные правозащитные организации и организации сферы здравоохранения).

Миллиардеры, заработавшие на производстве вакцин:

  • гендиректор американской компании Moderna Стефан Бансель — $4,3 миллиарда;
  • сооснователь и руководитель немецкой BioNTech Угур Шахин — $4 миллиарда;
  • иммунолог и инвестор Moderna Тимоти Спрингер — $2,2 миллиарда;
  • председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян — $1,9 миллиарда;
  • председатель компании ROVI, производителя упаковки для вакцины Moderna Хуан Лопес-Бельмонте — $1,8 миллиарда;
  • ученый и инвестор Moderna Роберт Лангер — $1,6 миллиарда;
  • соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics Чжу Тао — $1,3 миллиарда;
  • соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Цю Дунсу — $1,2 миллиарда;
  • соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Мао Хуайхуа — $1 миллиард.

Их общее состояние оценивается в $19,3 миллиарда. По данным благотворительной организации Oxfam, этой суммы достаточно для вакцинации около 780 миллионов человек в странах с низким уровнем дохода. Но эти государства получили только 0,2 процента от общемирового объема вакцин.

Ранее о неудаче в обеспечении равного доступа к вакцинам заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Из 832 миллионов прививок в мире более 82 процентов приходится на страны с высокими и средними доходами.

В декабре 2020-го Forbes составил список из 50 людей, связанных со сферой здравоохранения, которые стали миллиардерами в прошлом году на фоне пандемии. Тогда рейтинг возглавили Угур Шахин ($4,2 миллиарда), Стефан Бансель ($4,1 миллиарда) и владелица 24 процентов акций одного из ведущих производителей вакцин в Китае Shenzhen Kangtai Biological Product Юань Липин ($4,1 миллиарда).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194894/
просмотров: 500
Версия для печати
Материалы по теме
ВОЗ: Смертность от COVID-19 может быть до трех раз выше официальных данных
Третья волна COVID-19. Госорганы готовят обсервации и системы подачи кислорода
Третья волна COVID-19. Штаб рекомендовал провести Последний звонок онлайн
Третья волна COVID-19. В Кыргызстане сохраняется риск ухудшения ситуации
Экспертная группа ООН займется изучением зоонозных заболеваний
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 970 человек, 518 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек
За сутки выявили 308 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 102 286
COVID-19. В США устраивают лотереи, чтобы увеличить количество вакцинирующихся
Популярные новости
Женщины в&nbsp;погонах. Неприглядная сторона службы Женщины в погонах. Неприглядная сторона службы
Оптическая иллюзия. В&nbsp;Сети озадачены фотографией девочки, застрявшей в&nbsp;тротуаре Оптическая иллюзия. В Сети озадачены фотографией девочки, застрявшей в тротуаре
Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в&nbsp;суд Вымогательство денег. Бывшего замглавы кабинета министров доставили в суд
Работа &laquo;Кумтора&raquo;. Планы на&nbsp;полтора года, и&nbsp;снова канадские компании Работа «Кумтора». Планы на полтора года, и снова канадские компании
Бизнес
Казахстанская компания &laquo;Азияпэй&raquo; комментирует ситуацию с&nbsp;регистрацией в&nbsp;НБ&nbsp;КР Казахстанская компания «Азияпэй» комментирует ситуацию с регистрацией в НБ КР
&laquo;Бир өлкө&nbsp;&mdash; бир кыял&raquo;. Очередная предвыборная кампания или... «Бир өлкө — бир кыял». Очередная предвыборная кампания или...
Акция &laquo;Щедрый май&raquo; от&nbsp;MegaCom! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;красивые номера Акция «Щедрый май» от MegaCom! Скидки до 100 процентов на красивые номера
Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и&nbsp;студентов Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и студентов
22 мая, суббота
17:13
ВОЗ: Смертность от COVID-19 может быть до трех раз выше официальных данных ВОЗ: Смертность от COVID-19 может быть до трех раз выше...
17:01
Увольнение за размороженный «Спутник V». Глава Минздрава принимал решение не сам
16:35
Бишкекчане просят отремонтировать разбитые тротуары
16:16
Президент подписал указы о ротации акимов районов Кыргызстана
16:06
Размороженный «Спутник V». Медики ОЦСМ № 1 вышли на митинг