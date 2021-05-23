В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 924 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 2 тысячи 369 пациентов, в больницах — 1 тысяча 555. В том числе 81 человек — в крайне тяжелом состоянии, 429 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 31 человека (или 66,3 процента) — оценивают как средней тяжести, 14 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 365 человек. В Бишкеке выписаны 240 человек, Оше — 7, Чуйской области — 70, Ошской — 14, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 16, Джалал-Абадской — 11, Баткенской — 6.

С начала марта 2020 года выздоровели 95 тысяч 811 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.