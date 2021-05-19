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Общество

Концерты и мастер-классы. Как в Бишкеке прошла Ночь музеев

В Бишкеке прошла Ночь музеев. Этой ночью они распахнули двери, чтобы все желающие могли посмотреть экспозиции и принять участие в мастер-классах. Основная цель уже ставшей традиционной во всем мире акции — показать ресурс, возможности и потенциал современных музеев, а также заинтересовать молодежь.

В связи с пандемией коронавируса в эту ночь в столице для посетителей были открыты небольшие музеи-мастерские, где могло собраться до 50 человек. Среди них Мемориальный дом-музей Ольги Мануиловой.

Посетителей встречали с музыкой — у входа проходил концерт, который давали ученики музыкальных школ и уже состоявшиеся артисты.

24.kg
Фото 24.kg. Посетителей встречали с музыкой

Внутри музея была совсем другая атмосфера. В одном зале была выставка скульптур. В другом были собраны работы кыргызских художников прошлого века, там расположилась экспозиция «Я смотрю на тебя, и ты смотришь на меня». Картины презентовались с музыкальным сопровождением.

В другой комнате царствовала глина. Все желающие могли попробовать что-то слепить. Или стать моделями для профессиональных скульпторов, которые творили на глазах у благодарной публики.

«Сотрудники музея подготовили 10 килограммов глины. Можно было потрогать и прочувствовать материал. Возможно, для кого-то это был первый опыт, однако он может поспособствовать возникновению желания заниматься творчеством», — рассказала художница и куратор акции Диана У.


На заднем дворе посетители музея делали коллажи из копий работ художников Кыргызстана. Этот вид арт-терапии оказался очень востребованным — участников мастер-класса было столько, что кому-то пришлось расположиться прямо на земле.

По словам Дианы У, посетители музея не были ограничены ни в технике, ни в фантазии: им разрешили создавать все, что угодно, и использовать любые материалы.

«Мы решили дать людям возможность создавать работы, используя творчество разных художников. К своим картинам можно приклеить какие-то цитаты, которые мы подготовили. Можно написать свои высказывания. Здесь нет правильного и неправильного. Классно, когда ты делаешь это, ты чувствуешь материал, и тебе в этот момент хорошо. Это самое главное», — сказала куратор мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194447/
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