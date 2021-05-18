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Общество

В Евразийской экономической комиссии два новых представителя из Кыргызстана

В Евразийской экономической комиссии назначены новый директор департамента статистики и заместитель директора департамента развития интеграции. Оба — представители Кыргызстана.

Так, директором департамента статистики ЕЭК назначен Азамат Оросбаев. С 2003 года он работал в Национальном статистическом комитете Кыргызстана. Последние три года курировал в том числе сотрудничество с Евразийской экономической комиссией и органами государственной статистики стран СНГ и зарубежных стран.

Заместителем директора департамента развития интеграции ЕЭК стал Автандил Алыбаев. В 2009-2014 годах занимал различные должности в структурных подразделениях аппарата правительства и администрации президента Кыргызстана. С 2014-го по май 2018 года руководил отделом макроэкономического анализа и анализа финансового рынка Национального банка, с мая 2018-го по февраль 2021 года работал заместителем министра экономики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194392/
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