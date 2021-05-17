18 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 1;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик», «Ынтымак», «Киргизия-1», отрезки улиц Азия, Абдрахманова, Шералиева, Садырбаева, Эркин-Тоо, Бос-Болток, Кожомкулова, Буденного, Абдраимова, Жениш, Краснодонцев, Баялинова, Малышева, Минской, Багратиона, переулок Беломорский;
- 9.30-18.00 — улица Токомбаева от улицы Байтика Баатыра до Жукеева-Пудовкина.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — cела Аламедин (улица Горького), Мыкан (улицы Гэсовская, Линейная, Чуйская), Кара-Жигач (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучалова), Маевка (улицы Арычная, 8 Марта, Набережная, Марата, Широкая, Нижняя), Васильевка (улицы Почтовая, Школьная, Набережная), Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская, Средняя, Больничная, Кыргызская, Бигельдинова), Гроздь (улицы Мелиораторов, Гроздинская, Садовая, Атбашинская, Пятилетка, Заводская), Берлик (улица Новая);
Сокулукский РЭС
- 8.30-18.00 — cела Студенческое (улицы Артезианская, Проектируемая, Намазалы ажы, Беговая, Юбилейная), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Фрунзе, Пограничная, Советская, Токтогула), Новопавловка (ТЭЦ-2, жилмассив «Ак-Ордо»), Джаны-Джер (улицы 8-9-й распред, Молодая Гвардия, МТФ-2А, Акжар), Манас (улицы Мира, Степная), Камышановка (улицы Мира, Чуйская, Больничная, Спортивная, Комсомольская, Фрунзе, Западная, Пионерская, Школьная, Восточная, Молодежная, Карасуйская, Белинского), Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Киевская, Аэродромная, Дачная, Токтогула, Джамбульская, Тельмана, переулок Зеленый), Белек (улица Токтогула), Сокулук (улица Московская), поселок Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — cела Крупское (улица Северная), Сретенка (улицы Калинина, Гагарина), Беловодское (улица Луговая), Кыз-Моло (улицы Грибанова, Западная, ущелье Ак-Суу);
Жайылский РЭС
- 12.00-16.00 — cела Ставрополовка, Кара-Суу;
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — cела Панфиловка (улица Шопокова), Чалдыбар (улицы Северная, Ленина), город Каинда (улица Коммунистическая);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — cела Красная Речка, Юрьевка, Ивановка, Советская (улица Комплексная);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (1-й микрорайон, улицы 50 лет Октября, Гагарина, Абрикосова, Парковая, переулок Мирный), cела Милянфан (промзона), Туз (улицы Дербишева, Жунушева), Новопокровка (улицы Логвиненко, Крупская);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — cела Мээнеткеч, Калыгул, Бурана, Алга, Кызыл-Аскер.
3Таласская область
- 9.00-17.00 — Талас (улица Москвиченко, школа № 4, район «Загодзерно»), cело Кара-Дебе;
4Ошская область
- 8.00-17.00 — села Кыш-Абад, Беш-Капа, Чоок, Савай-Арык, Кожомбак, Тажибай, Жаны-Кызылсу, Фархад, Ош-3000, Питомник, Баш-Булак, Каратай, Кыдырша, Савай, Присавай, Кашкар-Кыштак, Нариман, Зарипдар, Большевик, Чечме-Сай, Темир-Корук, Нойгут, Уч-Кемпир, Киров, Кайрагач, Бел-Орук, Кой-Басар, Кароол, города Ноокат, Ош (массив «Калинин», улицы Имам-Ата, 8 Марта, Андижанский, Тойчу, Кыргызская, Маидова, Сатылганова, Мукумий, Якубова, Касымова, Киевская, Мамажан, Жупас, Курманджан Датки, Ленина), сельские управы Гульча, Булолу, Будалык, Жошолу, Сары-Таш, Уч-Добо, Алай, Каблан-Кол, Алай, Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди, Кара-Таш, Жалпак-Таш.
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (13-й микрорайон, улицы Токтогула, Гагарина, Кольцевая, Маяковского, Чехова, Султанова, Строительная, Горького, Баялинова, Боконбаева, Орозбекова, Спортивная, Кулатова, Жусубалиева, Заводская, Кыргызстан, 8 Марта, переулки Южный, Железнодорожный, Иорданский, Механизаторский, Мира, Кулатова, Тешик-Арык, Жаштык, Орто-Кыштак, Беш-Капа, село Ак-Булак), сельские управы Алга, Пулгон, Кыргыз-Кыштак, Ак-Турпак, Тогуз-Булак.
6Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Ой-Булак, Кутурга (западная часть), Корумду;
- 9.00-18.00 — поселок Энильчек;
- 7.00-17.00 — город Каракол (улицы Элебаева, Искакова, Пушкина, Стаханова, Гоголя, Харьковская, Дружбы, Пионерская).