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Общество

Волонтеры собирают деньги на проезжей части. УПСМ просит не мешать машинам

Волонтеров, которые собирают деньги на лечение тяжелобольным детям, просят не выходить на проезжую часть. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, в УПСМ обращаются водители авто и просят принять меры в отношении волонтеров, которые препятствуют движению на основных центральных улицах столицы. Возникают пробки, происходят аварии или же водители попадают в объективы камер «Безопасного города».

«УПСМ относится с пониманием к волонтерам, которые помогают тяжелобольным, но, тем не менее, просим во избежание дорожно-транспортных происшествий, аварийных ситуаций и пробок не выходить на дороги», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193959/
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