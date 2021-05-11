Директора РПО РМТР вынуждают уволиться. Сотрудники обращаются к Садыру Жапарову

Сотрудники Республиканского производственного объединения радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания (РПО РМТР) обращаются к президенту Садыру Жапарову и просят не увольнять гендиректора компании Усана Джанузакова. Об этом на пресс-конференции сообщили Тамерлан Сарбанов.

По их словам, вновь избранный председатель правления ОАО «Кыргызтелеком» Алтынбек Токторбаев вынуждает нынешнего руководителя РПО РМТР уволиться.

«Но он опытный управленец и болеющий за коллектив. По экономическим показателям с января по декабрь 2020 года мы стали единственным предприятием из всех филиалов «Кыргызтелекома», показавшим прибыль в 66,8 миллиона сомов. Это притом что все остальные были со значительными убытками. Просим Садыра Жапарова принять во внимание наше обращение», — сказал Тамерлан Сарбанов.