Ситуация на границе. Баткенцам оперативно восстановят 117 документов

Пострадавшим во время конфликта на кыргызско-таджикской границе жителям Баткенской области оперативно восстановят 117 документов. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба.

Сотрудники ГРС провели работу по документированию граждан, пострадавших во время конфликта на кыргызско-таджикской границе. Мобильные ЦОНы в селах Кок-Таш, Максат, а также в Баткене оперативно на местах оформили заявления на восстановление утерянных документов.

Было принято 49 заявлений на изготовление ID-карт, 34 свидетельств о рождении, 10 свидетельств о браке, 12 водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства, 7 заявлений на свидетельства о смерти — из них 6 повторные, 1 получит впервые.

Сотрудники мобильной группы заполнили все необходимые бланки, сфотографировали и осуществили сбор данных.

«Территориальные отделы госучреждения «Унаа» приняли заявления на восстановление документов водителей, уничтоженных или утерянных в ходе беспорядков. Они находятся на стадии восстановления. Кроме этого, мобильная группа ЦОН в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии оказала услугу по документированию на месте четырех граждан, у которых были утеряны ID-карты», — говорится в сообщении.