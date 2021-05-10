Акцию «Бессмертный полк» кыргызстанцы провели на высоте 3 тысячи 300 метров

Группа ветеранов-альпинистов, энтузиастов движения «Бессмертный полк» совершила восхождение на пик Леонида Дядюченко высотой 3 тысячи 300 метров. Об этом 24.kg сообщила сестра одного из участников восхождения.

Вячеслав Александров, Вячеслав Дубов, Виктор Кадыров, Виталий Сапожников, Александр Фаустов, Андрей Никитин занесли к вершине фотографии своих родственников-фронтовиков.

Перепад высот от подножия до вершины составил 1 тысячу 300 метров. Время, затраченное на восхождение, — 8 часов.

Самому старшему из альпинистов — 72 года.