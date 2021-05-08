Сотрудники ГКНБ навестили своего последнего из ныне живущих ветеранов войны

8 мая 2021 года руководство и сотрудники ГКНБ посетили ветерана Великой Отечественной войны Василия Тихоновича Кавешникова. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Василий Кавешников — последний из ныне живущих ветеранов-сотрудников органов национальной безопасности Кыргызстана.

«Мир никогда не забудет вашего подвига, ведь большое влияние на формирование высоких патриотических качеств, нравственных устоев молодого поколения оказываете вы —свидетели тех трагических лет. Уроки Великой Отечественной войны учат нас сплоченности и единению в борьбе с современными угрозами. И только следуя вашему примеру, мы сможем сохранить мир и спокойствие в наших домах, эффективно противостоять терроризму, национальной и религиозной нетерпимости. Это наш долг перед вами!» — сказал заместитель председателя ГКНБ полковник Жаныбек Жоробаев.

Фото пресс-центра ГКНБ

По словам полковника Василия Кавешникова, пережившее войну поколение и сегодня не может безразлично относиться к судьбе своей страны.

«Страна много лет живет мирной жизнью, но есть вызовы и угрозы современности, терроризм. Ведь терроризм — это фашизм XXI века. Победить эту угрозу поможет только единство, сплоченность и любовь к Отечеству. Берегите нашу Родину, самую красивую, добрую, сильную и честную, и будьте готовы ее защитить», — подчеркнул ветеран-чекист ВОВ.

Василий Тихонович родился в 1925 году в селе Костино-Отделец Воронежской области. Трудовую деятельность начал статистиком в Сулюкте. В органах государственной безопасности работал с 1944 по 1985 год. Окончил Высшую школу КГБ СССР. Прошел все ступени карьерной лестницы, начиная с должности коменданта спецкомендатуры РО МВД до начальника отдела КГБ Киргизской ССР.