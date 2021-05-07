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Общество

13 мая в Кыргызстане Орозо айт. Но это не точно

В этом году праздник Орозо айт пройдет 13 мая. Об этом 24.kg сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

В ДУМК пояснили, что священный для всех верующих месяц Рамазан обычно состоит из 29 или 30 дней.

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«Сроки мусульманского поста определяются по луне. Поэтому предупреждаем, что, несмотря на определение даты Орозо айта, может быть корректировка на один день», — сказали в ДУМК.

Решение о проведении айт намаза в ДУМК еще не приняли.

Отметим, ранее Центр госсанэпиднадзора Бишкека предложил временно приостановить проведение даваата и массовых мероприятий, таких как жума намаз, айт намаз и ифтар.

В условиях третьей волны коронавируса, очевидно, чиновники будут рекомендовать праздновать Орозо айт дома в кругу семьи.

Орозо айт — один из двух главных праздников мусульман (второй — Курман айт). Как известно, он отмечается после завершения священного месяца Рамазан и 30-дневного поста.

В исламском мире этот день отмечали еще со времен пророка Мухаммеда, а в Кыргызстане стали праздновать только после обретения независимости.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193253/
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