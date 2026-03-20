09:16, 20 марта 2026, Бишкек - 24.kg
Президент Садыр Жапаров принял участие в праздничном Айт-намазе
Фото пресс-службы президента.
Президент Садыр Жапаров сегодня принял участие в Айт-намазе по случаю священного праздника Орозо айт. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Праздничная молитва прошла с участием тысяч граждан Кыргызстана на Старой площади имени Турдакуна Усубалиева в Бишкеке.
