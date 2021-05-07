Абдиль Сегизбаев отказался давать показания по материалам с грифом «секретно»

Экс-председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев отказался давать показания по «секретному» делу, возбужденному ранее Генеральной прокуратурой. Об этом 24.kg сообщил адвокат Кантемир Турдалиев.

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По его словам, расследование ведет Военная прокуратура.

«Моего подзащитного пытались допросить по делу, которое носит гриф «секретно», в качестве свидетеля. Он отказался давать показания. Известно, что в бытность Абдиля Сегизбаева председателем ГКНБ в отношении одного из сотрудников была проведена проверка. Мой подзащитный направил материалы в Военную прокуратуру для дачи юридической оценки. Сейчас Сегизбаева хотят обвинить в том, что он злоупотребил должностным положением и направил дело в надзорный орган», — сказал Кантемир Турдалиев.

Адвокат отметил, что Абдилю Сегизбаеву на сегодня вручено лишь одно уведомление о подозрении — по делу Белизгейта.

Напомним, в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел. Решением Первомайского районного суда столицы бывшего председателя ГКНБ взяли под стражу. Абдилю Сегизбаеву ранее вручено уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Уведомление о подозрении по делу о наградном оружии Абдиль Сегизбаев не подписал.