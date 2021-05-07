Абдиль Сегизбаев отказался давать показания по материалам с грифом «секретно»

Экс-председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев отказался давать показания по «секретному» делу, возбужденному ранее Генеральной прокуратурой. Об этом 24.kg сообщил адвокат Кантемир Турдалиев.
По его словам, расследование ведет Военная прокуратура.
«Моего подзащитного пытались допросить по делу, которое носит гриф «секретно», в качестве свидетеля. Он отказался давать показания. Известно, что в бытность Абдиля Сегизбаева председателем ГКНБ в отношении одного из сотрудников была проведена проверка. Мой подзащитный направил материалы в Военную прокуратуру для дачи юридической оценки. Сейчас Сегизбаева хотят обвинить в том, что он злоупотребил должностным положением и направил дело в надзорный орган», — сказал Кантемир Турдалиев.
Адвокат отметил, что Абдилю Сегизбаеву на сегодня вручено лишь одно уведомление о подозрении — по делу Белизгейта.
Напомним, в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел. Решением Первомайского районного суда столицы бывшего председателя ГКНБ взяли под стражу. Абдилю Сегизбаеву ранее вручено уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Уведомление о подозрении по делу о наградном оружии Абдиль Сегизбаев не подписал.