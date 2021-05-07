В Иссык-Атинском районе разыскивается без вести пропавшая Нуржан Малабекова

ОВД Иссык-Атинского района разыскивает без вести пропавшую 33-летнюю Малабекову Нуржан Тилековну. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что женщина 4 апреля вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения, волосы длинные темного цвета, карие глаза.

Была одета в черную куртку, платье красного цвета, на голове был черный платок, черная сумка.

Фото ГУВД Чуйской области. Без вести пропавшая

Всех, кто видел разыскиваемую или владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить по номерам телефонов: 0312616907, 0708102110.