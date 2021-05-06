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Общество

Жениша Молдокматова допросили по делу о беспорядках в октябре 2020 года

Лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов вышел с допроса в следственной службе МВД. Об этом он сообщил 24.kg.

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По словам Жениша Молдокматова, он проходит свидетелем по делу о беспорядках в Бишкеке в октябре 2020 года.

«Допрос длился 3,5 часа по делу 5-6 октября прошлого года, сегодня вечером я вновь приду в следственную службу МВД для дачи показаний по событиям 9 октября 2020-го. Я дал подписку о неразглашении сведений, но прошу следственные органы для объективности допросить по этому делу Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева в качестве свидетелей. Необходимо возбудить дела в отношении экс-председателя ГКНБ Орозбека Опумбаева и бывшего министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева», — сказал он.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов голосования на парламентских выборах. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными. Из колоний выпустили ряд арестованных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента страны.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193110/
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