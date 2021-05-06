Вакцинация от COVID-19. Второй компонент «Спутника V» поступит до 20 мая

Второй компонент российской вакцины «Спутник V» поступит в Кыргызстан до 20 мая. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По их данным, поступившие ранее 20 тысяч доз — это первый компонент на 20 тысяч человек.

В РЦИ напомнили, что Минфин выделил Минздраву 600 миллионов сомов. Деньги будут перечислены в ближайшее время.

Что касается ожидаемых поставок 420 тысяч доз AstraZeneca в рамках механизма COVAX, то 4 мая уже подписано распоряжение об ответственности. Ответственными определены Минздрав и кабмин. Планируется, что вакцина поступит в мае.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта. Поступило 150 тысяч доз китайской вакцины компании Sinopharm и 20 тысяч доз «Спутника V».

По последним данным, привито около 36 тысяч человек. Серьезных осложнений не зафиксировано.