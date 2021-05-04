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Общество

Девушке в Нью-Йорке помог случайный прохожий, который оказался известным актером

Алекс Джанин из The Wall Street Journal поделилась в своем Twitter историей.

Она рассказала, что, когда переносила вещи во время переезда, к ней подошел случайный прохожий. Он взял у нее горшки с цветами и помог носить вещи.

Незнакомцем оказался Вуди Харрельсон.

«Вуди Харрельсон сегодня помог нам съехать из нашей квартиры. Люблю тебя, Нью-Йорк», — пишет девушка.

Актер посоветовал ей поливать почаще один из цветов, который практически умер.

К моменту написания новости твит Алекс Джанин репостнуло почти 25 тысяч человек, и он собрал более 560 миллионов лайков.

Вуди Харрельсон — звезда фильмов «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Старикам тут не место», «Иллюзия обмана», «Прирожденные убийцы» и первого сезона сериала «Настоящий детектив».

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192874/
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