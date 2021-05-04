Девушке в Нью-Йорке помог случайный прохожий, который оказался известным актером

Алекс Джанин из The Wall Street Journal поделилась в своем Twitter историей.
Она рассказала, что, когда переносила вещи во время переезда, к ней подошел случайный прохожий. Он взял у нее горшки с цветами и помог носить вещи.
Незнакомцем оказался Вуди Харрельсон.
«Вуди Харрельсон сегодня помог нам съехать из нашей квартиры. Люблю тебя, Нью-Йорк», — пишет девушка.
Актер посоветовал ей поливать почаще один из цветов, который практически умер.
К моменту написания новости твит Алекс Джанин репостнуло почти 25 тысяч человек, и он собрал более 560 миллионов лайков.
Вуди Харрельсон — звезда фильмов «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Старикам тут не место», «Иллюзия обмана», «Прирожденные убийцы» и первого сезона сериала «Настоящий детектив».