Девушке в Нью-Йорке помог случайный прохожий, который оказался известным актером

Алекс Джанин из The Wall Street Journal поделилась в своем Twitter историей.

Она рассказала, что, когда переносила вещи во время переезда, к ней подошел случайный прохожий. Он взял у нее горшки с цветами и помог носить вещи.

Незнакомцем оказался Вуди Харрельсон.

Woody Harrelson helped us move out of our apartment today. Love you, NYC. pic.twitter.com/fv7ZsYTGSM — Alex Janin (@AlexLJanin) May 1, 2021

«Вуди Харрельсон сегодня помог нам съехать из нашей квартиры. Люблю тебя, Нью-Йорк», — пишет девушка.

Актер посоветовал ей поливать почаще один из цветов, который практически умер.

К моменту написания новости твит Алекс Джанин репостнуло почти 25 тысяч человек, и он собрал более 560 миллионов лайков.

Вуди Харрельсон — звезда фильмов «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Старикам тут не место», «Иллюзия обмана», «Прирожденные убийцы» и первого сезона сериала «Настоящий детектив».