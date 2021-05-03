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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке шесть школ вернулись к офлайн-режиму обучения

Шесть столичных школ вернулись с карантина и возобновили учебный процесс в режиме офлайн. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, за парты вернулись ученики школ № 26, 63, 17, 35, 67 и 24.

На дистанционном обучении остаются пока 10 столичных школ: № 61, 70, 6, 11, 12, 65, 33, 62, 64 и 88. Кроме того, дистанционно учатся 25 классов, школы продолжают работу.

В муниципалитете добавили, что родители 2 тысяч 68 учеников написали заявление о продолжении домашнего обучения в онлайн-формате.

Напомним, в столичных школах в офлайн-режиме обучаются ученики 1-5-х, 9-х и 11-х классов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192710/
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