В столице открыт сезон фонтанов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, фонтанные комплексы подключили накануне.

«Всего на балансе муниципального предприятия «Тазалык» 16 фонтанных комплексов. Все они, за исключением одного фонтана на Аллее Героев на бульваре Молодой Гвардии, работают каждый день с 10.00 до 19.00. На центральной площади Ала-Тоо и напротив Исторического музея — до 21.00», — отметили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что все фонтанные комплексы с 14.00 до 16.00 отключаются на технический перерыв, это необходимо во избежание перегрева моторов и двигателей.