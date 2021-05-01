В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 688 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 2 тысячи 191 пациент, в больницах — 1 тысяча 497. В том числе 72 человека — в крайне тяжелом состоянии, 362 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 57 человек (или 70,6 процента) — оценивают как средней тяжести, только шесть человек находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 270 человек. В Бишкеке выписаны 178 человек, Оше — 6, Чуйской области — 61, Ошской — 8, Таласской — 2, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 89 тысяч 461 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.