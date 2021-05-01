В поисках волшебной таблетки. Как жить после COVID-19?

Многие, кто перенес коронавирус, жалуются, что и по истечении полугода и даже больше продолжают иметь проблемы со здоровьем. Эксперты советуют системам здравоохранения стран готовиться к последствиям «длительного» COVID-19.

До и после

Гульнара — медработник. Она дважды перенесла внебольничную пневмонию. «Почти девять месяцев прошло, а проблемы со здоровьем никуда не делись. Наоборот, обострились хронические заболевания. Постоянно что-то где-то беспокоит, слабость, быстрая утомляемость, плохой сон, память жутко испортилась, а ведь раньше с этим не было проблем. Помнила наизусть все нужные мне цифры. Одно ухо до сих пор почти не слышит... Уже и к психологу ходила, и что только ни делала, все говорят, должно потом пройти. Когда потом?» — задается она вопросом.

У переболевших коллег Гульнары похожие жалобы. «У многих волосы выпадали, пришлось побриться, уже новые успели отрасти, — отмечает медработник. — Вспоминаю, как раньше все ходили веселые, ничем не озабоченные, а сейчас сразу видно со стороны унылость, страх, даже перед вакциной. Боюсь, что что-то случится, хотя, казалось бы, я же медик, чего бояться».

Больше оптимизма и веры

К терапевту Эрмеку Исмаилову обращается много пациентов после перенесенного коронавируса. Люди, по его словам, жалуются на потерю памяти (не помнят некоторые моменты), выпадение волос, вспыльчивость, эмоциональность, раздражительность.

«Также наблюдаются слабость, сонливость, быстрая утомляемость после любой физической активности, потеря обоняния. В некоторых случаях прошло девять месяцев после заболевания, но пациенты до сих пор не восстановились», — констатирует доктор.

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Он отмечает: единого протокола лечения по всему миру нет.

«Рекомендуется только изменение образа жизни: физическая активность, правильное питание, побольше выходить на свежий воздух и позитивно мыслить. Негатив еще больше усугубляет постковидное состояние», — подчеркивает Эрмек Исмаилов.

Вроде бы все понятно, но многие люди не воспринимают всерьез эти рекомендации. «Они хотят волшебную таблетку, которой в мире нет, — добавляет врач. — Единственное восстановление — изменить свой образ жизни. Без этого никак. Все болезни из-за неправильного питания, нарушений сна и других нежелательных вещей, которые мы часто делаем».

Постковид: симптомы, анализы, реабилитация

1 Что такое постковидный синдром? Это комплекс сохраняющихся симптомов, которые развиваются во время или после COVID-19, продолжаются 12 и более недель и не объясняются альтернативным диагнозом. У некоторых людей полноценное выздоровление может затягиваться по неопределенным причинам, но возможными факторами этого могут быть устойчивая виремия из-за слабого или отсутствующего ответа антител, воспалительные и другие иммунные реакции, ухудшение состояния, а также психические факторы, такие как посттравматический стресс.

2 Какие симптомы наиболее характерны и часты? Усталость, слабость, утомляемость, снижение толерантности к физическим нагрузкам являются наиболее частыми симптомами, которые испытывают пациенты. Они могут быть значительно выражены и длиться три и более месяцев. Одышка и чувство нехватки воздуха могут сохраняться, медленно исчезая у большинства пациентов в течение двух-трех месяцев, иногда дольше. Боль и/или дискомфорт в грудной клетке — также частое явление и проходит постепенно, у 12–22 процентов пациентов этот симптом может сохраняться около двух-трех месяцев. Стойкий кашель у многих пациентов может сохраняться две-три недели после появления первых симптомов и у большинства исчезает к трем месяцам. Читайте по теме Повторения «черного» июля не будет, или Чего ждать от британского штамма Изменение вкуса и запаха — у большинства наблюдается полное или почти полное выздоровление через месяц после острого заболевания, хотя в некоторых исследованиях эти симптомы сохранялись дольше. Проблемы с концентрацией и памятью у пациентов с COVID-19 сохраняются в течение шести или более недель после выписки из больницы. Психологические нарушения (депрессия, эмоциональная лабильность, тревожность, нарушения сна) являются обычным явлением после острой инфекции COVID-19. Со временем состояние улучшается, но симптомы могут сохраняться до трех месяцев. Менее распространенные симптомы: боль в суставах, головные боли, ринит, ночная потливость, мышечные боли, желудочно-кишечные расстройства (плохой аппетит, диарея), кожные высыпания, а также сердечно-сосудистые осложнения, нарушение регуляции артериального давления и другое. У тяжелых больных, находившихся в реанимации, развивается синдром постинтенсивной терапии, который включает совокупность когнитивных, психологических и физических симптомов, многие из которых длятся до нескольких лет.

1 Когда улучшится состояние организма? Сегодня не существует общепринятых рекомендаций по срокам выздоровления от COVID-19 и течению болезни, но, согласно данным исследований, можно выделить три этапа выздоровления. Фото скрин из пятого протокола Эти этапы не связаны с активной вирусной инфекцией. Постковидный синдром может развиваться у больных с легким, среднетяжелым и тяжелым заболеванием. После перенесенной коронавирусной инфекции пациенты должны находиться под наблюдением семейного врача ЦСМ не менее 12 месяцев с момента окончания курса лечения. При необходимости получать консультацию узких специалистов.

4 Есть ли риск повторной госпитализации? У 10-20 процентов больных с постковидным синдромом отмечалась необходимость повторной госпитализации в течение 30-60 дней. Среднее время первой повторной госпитализации составляло восемь дней после выписки из стационара. Факторы риска для повторной госпитализации: возраст более 65 лет, наличие одного или нескольких сопутствующих заболеваний (например, ХОБЛ, сердечная недостаточность, сахарный диабет с осложнениями, хронические заболевания почек). Пациенты, перенесшие тяжелый COVID-19, должны пройти обследование в течение одной недели, но не позднее, чем через три недели после выписки из больницы.

5 Нужны ли какие-то лабораторные исследования? Все зависит от течения заболевания. Большинству пациентов, перенесших недуг в легкой форме, лабораторные исследования не нужны. Тяжелым больным и имеющим необъяснимые продолжающиеся симптомы целесообразно проведение следующих анализов: общий анализ крови;

биохимический анализ крови, включая электролиты, азот мочевины крови и креатинин сыворотки;

печеночные тесты, включая сывороточный альбумин. При наличии одышки и дискомфорта в грудной клетке могут при необходимости назначить дополнительные лабораторные исследования (D-димер, гормоны щитовидной железы и другое). Рентгенографию легких целесообразно проводить через 12 недель после выписки. Компьютерная томография (КТ) показана: при подозрении на злокачественное образование, фиброз легких после тяжелой пневмонии;

при наличии стойких рентгенологических изменений в легких в течение 12 недель;

при подозрении на венозную тромбоэмболию рекомендуется КТ-ангиография. Изменения на КТ легких могут сохраняться в течение шести месяцев и у более 50 процентов госпитализированных пациентов даже с нетяжелым течением заболевания.

6 Что делать при наличии симптомов? При наличии клинических проявлений постковидного синдрома рекомендуется симптоматическое лечение и при необходимости консультации узких специалистов. Многим вылечившимся требуются реабилитация, включая физио- и трудотерапию, легочную или сердечную реабилитацию, а также терапию речи и глотания. Направлять всех пациентов на реабилитацию советуют как можно раньше, в течение 30 дней после выздоровления. До начала реабилитации все пациенты должны пройти обследование на наличие сердечных симптомов. Программы реабилитации длятся от шести до восьми недель, после чего проводится клиническая оценка для определения необходимости продолжения лечения.