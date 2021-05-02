3 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык» (улицы Аксы, Иссык-Кол), улица Балтагулова, 2/1;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Эркиндик, Щербакова, Абаканской, Белгородской, Краснодонцева, жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй, 29-34, 41, 45, 49);
- 9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Боталиева, Сейил, Жаштык, Дастан);
- 9.30-16.00 — жилмассив «Киргизия» (улица Самойленко), отрезки проспекта Чуй, улиц Уметалиева, Турусбекова, Лущихина, Киевской, Луговой, переулки Покровский, Бухарский, Одесский;
- 10.00-17.00 — отрезки улицы Заречной, переулок Карский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Архитектурная);
- 12.00-18.00 — отрезки улиц Гагарина, Юдахина, Бакаева, 7-я линия.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кашка-Суу (улица Лесхоз), Лесхоз (улица Лесхозная), Лебединовка (улицы Комсомольская, Мичурина, Чкалова, Садовая, Бокомбаева, Токмакская, Кузнечная, Чуйская, Тяньшанская, Нарынская, Луганская, Северная, Ошская, БЧК, проспекты Победы, Ленина), Пригородное (улицы Новая, Островского, МТФ), Ленинское (улицы Виноградная, 22-52б, Восточная, 132-191/2, Сельсоветская, 1, 2а, 5, переулок Сельповская, 3, 7, 9), Васильевка (улица Фрунзе, 78-149);
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Токтогула, Пионерская, Пограничная, Ленина, Советская, Фрунзе, Ала-Арчинская, Кирова, Южная), Новопавловка (улицы Проектируемая, Пограничная, Фрунзе, Деповская, Западная, Крупская, Ала-Арчинская, жилмассив «Ак-Ордо», контур № 498);
- 8.00-18.00 — село Новопавловка (ТЭЦ-2, жилмассив «Ак-Ордо»);
- 9.00-17.00 — села Садовое (улица 50 лет Октября), Джаны-Джер (улицы Советская, Юбилейная), Романовка (улица МТФ), Сокулук (улицы Ленина, Комсомольская, Мира, Ала-Арчинская, Лесная, Гагарина, Достук, Полярная, Иссык-Кульская, Октябрьская, Калинина, Садовая, Фрунзе, Кайназаровой, Пионерская, Спортивная, Северная, Степная, Правда, 60 лет Киргизии, переулки Северный, Ленина);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Бала-Айылчы (улица Гагарина), Беловодское (улицы Фрунзе, Кирова, Лермонтова, Красноармейская, Луговая, Кирова, Крупская);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чалдыбар (улица Верхняя), город Каинды (улицы Казаченко, Кислых, Заводская, Каныкей);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Курманалиева (улицы Жакыпова, Токтогула, Шопокова), Туз (улица Тентишева), Первомайское, Новопокровка (улица Курманджан Датки);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Шамшы (улицы МТФ-Ак-Булак, МТФ-Прогресс, Школьная), Маданият (улицы Кок-Каптал, Кутманалиева), Кошой (улицы Нооруз, Жума уулу Мукай).
3Таласская область
- 9.00-12.00 — город Талас (улица Карла Маркса, школа № 2);
- 9.00-15.00 — село Ак-Добо;
- 13.00-17.00 — город Талас (улицы Мира, Панфилова).