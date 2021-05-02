3 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык» (улицы Аксы, Иссык-Кол), улица Балтагулова, 2/1;

9.30-18.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Эркиндик, Щербакова, Абаканской, Белгородской, Краснодонцева, жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй, 29-34, 41, 45, 49);

9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Боталиева, Сейил, Жаштык, Дастан);

9.30-16.00 — жилмассив «Киргизия» (улица Самойленко), отрезки проспекта Чуй, улиц Уметалиева, Турусбекова, Лущихина, Киевской, Луговой, переулки Покровский, Бухарский, Одесский;

10.00-17.00 — отрезки улицы Заречной, переулок Карский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Архитектурная);

12.00-18.00 — отрезки улиц Гагарина, Юдахина, Бакаева, 7-я линия.