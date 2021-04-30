Инцидент на границе. В Бишкек доставят еще 18 раненых

В Бишкек доставят еще 18 раненых в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов.

По его словам, пострадавших всретят в аэропорту «Манас».

«Этот же борт вылетит обратно в Баткен, отправим дополнительную бригаду медиков (хирургов, анестезиологов, травматологов). Накануне туда уже выехали 16 медиков из Оша и Бишкека, но им нужен посменный отдых», — сказал Улук-Бек Бектурганов.

Ранее в столицу спецбортом доставили 25 раненых, больше половины из них, по словам замминистра, — служащие, остальные — из числа местных граждан.

«В основном у пострадавших огнестрельные ранения нижних конечностей. У некоторых травмы головы, глаз, требуются операции», — добавил Улук-Бек Бектурганов.

Ночью встретили 25 пострадавших. Помощь оказана, оперативно госпитализированы. pic.twitter.com/tzthCa3uyj — Егор (@borisov103) April 30, 2021

Очередной

на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали

друг друга камнями. После

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В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.