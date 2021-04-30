12:09
USD 84.80
EUR 102.74
RUB 1.14
Общество

Междугородние перевозчики пожаловались на руководство Бишкекского автовокзала

Фото 24.kg. Общественное объединение «Арендаторов и водителей частного транспорта»

Руководство Бишкекского автовокзала пытается вытеснить с рынка междугородних пассажирских перевозок водителей-частников из конкурирующей фирмы. Об этом на пресс-конференции сообщили представители Республиканского общественного объединения «Арендаторов и водителей частного транспорта».

«Есть законы о предпринимательстве и конкуренции. В нарушение этих законов от нас требуют, чтобы мы набирали пассажиров на Бишкекском автовокзале, настаивают, чтобы мы покинули наш частный автовокзал «Ак-Жол», который был построен еще 30 лет назад. На нас давят, не допускают наших водителей на рейсы после 18.00», — сказал представитель общественного объединения «Арендаторов и водителей частного транспорта» Дуйшомбу Сооромбаев.

Он отметил, что с «Ак-Жол» отправляются рейсы по всему Кыргызстану и четырем городам Казахстана — Алматы, Отар, Чу и Тараз.

«Вместо того чтобы улучшить состояние своего автопарка, повысить качество обслуживания пассажиров, Бишкекский автовокзал занимается тем, что очерняет конкурентов через СМИ и пишет жалобы в госорганы. При этом закрывают глаза на шабашников, которые с нарушениями набирают пассажиров на обочине дороги возле их вокзала. Наши водители не хотят переходить к ним, потому что там попросту нет никаких условий для нормальной работы», — заключил Сооромбаев.

В общественном объединении считают, что сферу междугородних перевозок сегодня пытаются монополизировать, забрав ее в одни руки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192248/
просмотров: 835
Версия для печати
Материалы по теме
Возобновлены пассажирские перевозки по маршруту Бишкек — Талас через Казахстан
Смертельные ДТП, угрозы и домогательства. Чем еще грозит поездка на такси
Гражданин Кыргызстана предложил взятку сотруднику таможни на Алтае
Турция ужесточает правила въезда в страну. Из-за коронавируса
Кыргызстанцы возвращаются на родину. Несколько рейсов прибыло из России
Некоторых пассажиров рейса Новосибирск — Бишкек выписали из обсервации
Кыргызстанцы, застрявшие в Новосибирске, смогут вылететь в Бишкек сегодня
Кыргызстанцы, застрявшие в Новосибирске, теперь просят помощи у главы МИД России
Рейс, запланированный на 21 апреля из Новосибирска в Бишкек, опять отменен
Прибывшие из Турции кыргызстанцы раскритиковали работу посольства КР
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кого из&nbsp;нас коснется и&nbsp;на&nbsp;сколько увеличатся ваши счета Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета
Бишкеку 143&nbsp;года. Насколько хорошо вы&nbsp;знаете столицу Кыргызстана Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана
Индия оказалась в&nbsp;эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на&nbsp;улице Индия оказалась в эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на улице
Пишпек&nbsp;&mdash; Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. История столицы в&nbsp;фотографиях Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях
Бизнес
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
30 апреля, пятница
12:00
Третья волна COVID-19. Как защитить себя от заражения новыми штаммами Третья волна COVID-19. Как защитить себя от заражения н...
11:59
Ситуация на границе. Трое военнослужащих Погранслужбы Кыргызстана погибли
11:51
Ситуация на границе. Дома, заправки, школа, магазины: что еще сожгли
11:48
В Иссык-Атинском районе в реке обнаружили тело восьмилетнего мальчика
11:47
Ситуация на границе. Из приграничных сел перемещены 2 тысячи 726 человек