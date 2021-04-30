Междугородние перевозчики пожаловались на руководство Бишкекского автовокзала

Руководство Бишкекского автовокзала пытается вытеснить с рынка междугородних пассажирских перевозок водителей-частников из конкурирующей фирмы. Об этом на пресс-конференции сообщили представители Республиканского общественного объединения «Арендаторов и водителей частного транспорта».

«Есть законы о предпринимательстве и конкуренции. В нарушение этих законов от нас требуют, чтобы мы набирали пассажиров на Бишкекском автовокзале, настаивают, чтобы мы покинули наш частный автовокзал «Ак-Жол», который был построен еще 30 лет назад. На нас давят, не допускают наших водителей на рейсы после 18.00», — сказал представитель общественного объединения «Арендаторов и водителей частного транспорта» Дуйшомбу Сооромбаев.

Он отметил, что с «Ак-Жол» отправляются рейсы по всему Кыргызстану и четырем городам Казахстана — Алматы, Отар, Чу и Тараз.

«Вместо того чтобы улучшить состояние своего автопарка, повысить качество обслуживания пассажиров, Бишкекский автовокзал занимается тем, что очерняет конкурентов через СМИ и пишет жалобы в госорганы. При этом закрывают глаза на шабашников, которые с нарушениями набирают пассажиров на обочине дороги возле их вокзала. Наши водители не хотят переходить к ним, потому что там попросту нет никаких условий для нормальной работы», — заключил Сооромбаев.

В общественном объединении считают, что сферу междугородних перевозок сегодня пытаются монополизировать, забрав ее в одни руки.