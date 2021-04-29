30 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 8.00-17.00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук», отрезки улиц Кайназаровой, Кубаныч, Волковой, Профсоюзной, Лумумбы, переулок Темировский;
- 9.00-17.00 — улица Балтагулова, 1а;
- 9.00-18.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Арзамасской, Месароша, Сельсоветской;
- 9.30-11.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Санжыра, Куйручук, Ахунбаева);
- 9.30-15.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Куренкеева, Курганской;
- 9.30-17.00 — 9-й микрорайон, 38/1, отрезки улиц Кулиева, Рыскулова, Чимкентской, Фучика, Павлова, Жумабека, переулок Краснознаменный;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Репина, Хаперской;
- 10.00-12.00 — отрезки улиц Осмонкула, Баетова, Жумабека, Салиевой, переулок Урожайный;
- 11.30-13.30 — жилмассив «Кок-Жар» (школа № 88);
- 12.00-18.00 — отрезки улиц 7-я линия, Юдахина, Бронированной, Бакаева, Гагарина;
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Жумабека, Суюмбаева, Баетова;
- 13.00-15.40 — отрезки улицы Байтика Баатыра, 105/1, 119;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Акылбекова, Лермонтова;
- 13.30-17.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Тон, Конорчок, Куйручук, Жени-Жок, Сайма-Таш);
- 14.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Бектенова, переулок Балхашский.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Чернышевского, Гоголя, Панфилова, Суворова), Васильевка (улицы Октябрьская, Восточная, Юбилейная), Нижняя Ала-Арча (улицы Западная, Кыргызская, Коллекторная, Чагая, Короткая, Логвиненко, тупик Логвиненко), Лебединовка («Городок энергетиков», 4-9, 12, улица Зеленая, 7, 7а, 9), Пригородное (улицы Новая, Гагарина);
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — село Новопавловка (улицы Строительная, Деповская, Гоголя, Проектируемая, Пригородная, Северная, Степная, Гагарина, Кирова, Репина, Фрунзе, Восточная, Крупской, Школьная, Свердлова, Колхозная, Лавровых, Садовая, Ак-Тилек, Чон-Арык, Баетова, Мира, Заводская, Тупик, переулок Ключевой, жилмассив «Поле-Чудес»);
- 9.00-17.00 — села Манас (улицы Северная, Западная, Комсомольская, Степная, Широкая, Совхозная, Мира, Новая), Лесное (улицы Новая, Западная, Северная, Средняя, Центральная, Проектная, Атбашинская, Восточная), Комсомольское (улицы Лесная, Новая, Южная, Чуйская, Проектируемая, Восточная, Дорожная, Тупик, Строительная), Джаны-Джер (улицы Советская, Юбилейная), Сокулук (улицы Комсомольская, Правды, 40 лет Победы, Свободы, Торговая, Урожайная, Пионерская, Фрунзе, Степная, Кумкечуу), Арал (улицы Картанбаева, Чолпон, Береке, Джумаральская, Дальний Арал), Первомайское (улицы Береговая, Ленина, Спортивная, Чмыря, Тимирязева), Белек (улица Токтогула);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Бала-Айылчы (улица Термечикова), Садовое (улицы Пролетарская, Октябрьская, 8 Марта, Крупской, Школьная, Чапаева, Молодежная, Гагарина, Шевченко, Прогресс, Бедного, Кавказская), Предтеченка;
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Панфиловское (улицы Кокоева, Шейшеналиева), Панфиловка (улица Ключевая);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — Кант (1-й микрорайон, 9-11, 16), село Туз (улицы Осмонова, Жунушева, Дербишева, Кыдыкеева);
Чуйский РЭС
- 9.00-16.00 — села Талды-Булак (улицы Турдубаева, Пионерская), Чуй (улицы Сансызбаева, Сельская);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улица Ленина), Шабдан (улица Даниярова).
3Иссык-Кульская область
- 8.00-17.00 — села Оттук, пансионаты сел Кара-Ой, Каджи-Сай, Чолпон-Аты, часть Каракола.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Фуркат, Керме-Тоо, Анаров, Юсупов, Чек-Абад, Мангыт, Корул, Кара-Кульджа, город Ош (жилмассивы «Имам-Ата», «Калинин»).
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Асаналиева, Молодежная, Масалиева, Энгельса, 60 лет Киргизии, Маркса, Биримдик, Хасанова, Рузибай, Кунгей, Жусубалиева, Пионерская, Стахановская, Кыргызстан, Техникумская, Жданова, Школьная, Машзавод, Ломоносова, Исфайрам).