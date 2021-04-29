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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 149,6 миллиона, умерли более 3,1 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 280 тысяч 2 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 149 миллионов 635 тысяч 392 человека. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 229 тысяч 327), Индии (17 миллионов 997 тысяч 267), Бразилии (14 миллионов 521 тысяча 289), Франции (5 миллионов 626 тысяч 985), Турции (4 миллиона 751 тысяча 26), России (4 миллиона 732 тысячи 981), Великобритании (4 миллиона 427 тысяч 390), Италии (3 миллиона 994 тысячи 894), Испании (3 миллиона 504 тысячи 799), Германии (3 миллиона 366 тысяч 827), Аргентине (2 миллиона 928 тысяч 890), Колумбии (2 миллиона 824 тысячи 626) и Польше (2 миллиона 776 тысяч 927).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 86,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 588 тысяч 327 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 151 тысячи 64. За трое суток показатель вырос на 10 тысяч 781 человека. В том числе в США всего скончались 574 тысячи 326 человек, Бразилии — 398 тысяч 185, Мексике — 215 тысяч 918, Индии — 204 тысячи 832, Великобритании — 127 тысяч 734, Италии — 120 тысяч 256.

В Кыргызстане зарегистрировали 94 тысячи 944 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 369 тысяч 704, Узбекистане — 90 тысяч 8, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192034/
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