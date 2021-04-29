COVID-19 в мире. Заразились более 149,6 миллиона, умерли более 3,1 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 280 тысяч 2 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 149 миллионов 635 тысяч 392 человека. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 229 тысяч 327), Индии (17 миллионов 997 тысяч 267), Бразилии (14 миллионов 521 тысяча 289), Франции (5 миллионов 626 тысяч 985), Турции (4 миллиона 751 тысяча 26), России (4 миллиона 732 тысячи 981), Великобритании (4 миллиона 427 тысяч 390), Италии (3 миллиона 994 тысячи 894), Испании (3 миллиона 504 тысячи 799), Германии (3 миллиона 366 тысяч 827), Аргентине (2 миллиона 928 тысяч 890), Колумбии (2 миллиона 824 тысячи 626) и Польше (2 миллиона 776 тысяч 927).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 86,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 588 тысяч 327 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 94 тысячи 944 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 369 тысяч 704, Узбекистане — 90 тысяч 8, Таджикистане — 13 тысяч 308.