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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Какое место на случай увольнения присмотрел глава Минздрава

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев рассказал 24.kg, чем займется, если его все-таки уволят с должности.

По его словам, у него есть любимая работа, которая его ждет. «Я выиграл в конкурсе, я — завкафедрой общей хирургии КГМА, которую я возглавлял в течение 17 лет, и весь народ, все больные ждут, когда я вернусь на свою любимую работу. Когда я оперировал в Нацгоспитале, больше всего операций делал», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Отметим, что бывший вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева написала в своем микроблоге в Twitter, что глава Минздрава «давно присматривает себе Нацгоспиталь либо КГМА, а также подал документы в НАН КР на члена-корреспондента».

Накануне на заседании парламента 81 депутат парламента проголосовал за снятие Алымкадыра Бейшеналиева с должности. Нардепы недовольны тем, что чиновник игнорирует их заседания. Сам министр считает это местью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191999/
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