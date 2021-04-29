Какое место на случай увольнения присмотрел глава Минздрава

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев рассказал 24.kg, чем займется, если его все-таки уволят с должности.

По его словам, у него есть любимая работа, которая его ждет. «Я выиграл в конкурсе, я — завкафедрой общей хирургии КГМА, которую я возглавлял в течение 17 лет, и весь народ, все больные ждут, когда я вернусь на свою любимую работу. Когда я оперировал в Нацгоспитале, больше всего операций делал», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Отметим, что бывший вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева написала в своем микроблоге в Twitter, что глава Минздрава «давно присматривает себе Нацгоспиталь либо КГМА, а также подал документы в НАН КР на члена-корреспондента».

Минздрав давно присматривает себе нацгоспиталь, либо КГМА. Подал документы в НАН, на член-корра, нарисовав себе там хирургию. Слов нет, это самый позорный министр за всю историю страны. — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) April 28, 2021

Накануне на заседании парламента 81 депутат парламента проголосовал за снятие Алымкадыра Бейшеналиева с должности. Нардепы недовольны тем, что чиновник игнорирует их заседания. Сам министр считает это местью.