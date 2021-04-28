В Кыргызстане задержан участник международной наркогруппировки из Таджикистана

Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД

выявлен и перекрыт международный канал транзита тяжелых наркотиков. Изъята партия высококонцентрированного афганского героина. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН.

«Была получена информация, что некий мужчина азиатской внешности в возрасте 30-35 лет занимается перевозкой и сбытом наркотических средств в особо крупных размерах из Таджикистан в Казахстан. По данному факту было начато досудебное расследование. 20 апреля на территории Лейлекского района Баткенской области при сбыте наркотиков сотрудники СБНОН задержали 34-летнего активного участника международной наркогруппировки, гражданина Республики Таджикистан», — проинформировали в наркоконтроле.

У задержанного обнаружили партию наркотиков — 2 килограмма героина афганского происхождения. Расследование продолжается.