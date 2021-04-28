17:22
USD 84.80
EUR 102.25
RUB 1.13
Общество

В Кыргызстане задержан участник международной наркогруппировки из Таджикистана

Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД
выявлен и перекрыт международный канал транзита тяжелых наркотиков. Изъята партия высококонцентрированного афганского героина. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН.

«Была получена информация, что некий мужчина азиатской внешности в возрасте 30-35 лет занимается перевозкой и сбытом наркотических средств в особо крупных размерах из Таджикистан в Казахстан. По данному факту было начато досудебное расследование. 20 апреля на территории Лейлекского района Баткенской области при сбыте наркотиков сотрудники СБНОН задержали 34-летнего активного участника международной наркогруппировки, гражданина Республики Таджикистан», — проинформировали в наркоконтроле.

У задержанного обнаружили партию наркотиков — 2 килограмма героина афганского происхождения. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191891/
просмотров: 659
Версия для печати
Материалы по теме
Больше 8 килограммов гашиша хотели передать заключенным одной из колоний
Против очернения. Представители АУЦА призывают поддержать Эндрю Качинса
Глава АУЦА проходит свидетелем по делу о наркотиках. Он под подпиской о невыезде
Почти 100 килограммов наркотиков изъяли с начала года таможенники
У кыргызстанца в машине нашли 5 килограммов гашиша
В Кыргызстане выявили лабораторию, производившую синтетические наркотики
За сбыт наркотиков мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы, а потом оправдали
В Новопокровке задержали двоих мужчин с наркотиками
В Бишкеке у диджея ночного клуба обнаружили наркотики. Он задержан
Двух мужчин с гашишем на 50 тысяч сомов задержали в Джалал-Абадской области
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кого из&nbsp;нас коснется и&nbsp;на&nbsp;сколько увеличатся ваши счета Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета
Тарифы на&nbsp;свет. Готовы&nbsp;ли кыргызстанцы платить по&nbsp;новым ценам? Тарифы на свет. Готовы ли кыргызстанцы платить по новым ценам?
&laquo;Спутник V&raquo;, AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы&nbsp;выбираете? Опрос «Спутник V», AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы выбираете? Опрос
Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не&nbsp;готов добровольно отдавать деньги Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не готов добровольно отдавать деньги
Бизнес
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
Личный кабинет Saima в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; управляйте счетом прямо в&nbsp;приложении Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания
15&nbsp;лет успеха и&nbsp;динамичного развития: MegaCom празднует день рождения 15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения
28 апреля, среда
17:17
В Бишкеке задержана мошенница, обещавшая найти организаторов финансовой пирамиды В Бишкеке задержана мошенница, обещавшая найти организа...
17:12
Скандал с НДПК. ТИК Бишкека признала недействительными итоги, которых еще нет
17:01
В рамках чемпионата Кыргызстана играют клубы «Алай» и «Дордой». Прямой эфир
17:00
Ни защищают, ни развивают. Депутат возмущена работой правительства
16:50
В Бишкеке проходят Первые национальные киберучения «Цифровой Кыргызстан — 2021»