Бишкек непраздничный: «утюги», «заброшки» и долгострои

Уроженцы Фрунзе с ностальгией всматриваются в старые фотографии столицы. Кто-то вспоминает время, когда город был одним из самых зеленых в бывшем Союзе, другие смотрят на старые здания, которые строили согласно нормам, архитекторы проектировали целые микрорайоны, разрабатывали отдельные ансамбли. Современный Бишкек похвастаться этим не может. Из-за хаотичной застройки, заброшенных долгостроев, пристроек и ярких разнообразных вывесок он больше напоминает базар, а не столицу.
24.kg приглашает пройтись по центральным улицам Бишкека и взглянуть на столицу глазами человека, ранее в ней никогда не бывавшем.
Старый дом на улице Киевской давно стал победителем в негласной номинации «самое уродливое здание Бишкека». Его обшарпанный фасад уже много лет мозолит глаза горожанам. Отремонтировать дом не пытаются — разве что завешивают в преддверии важных саммитов тканью с нарисованными окнами, чтобы совсем уже не позориться перед иностранными гостями.
На этой же улице еще один задрапированный объект — сгоревшее здание Генеральной прокуратуры. Что только не обещали построить на ее месте городские власти, но воз, как говорится, и ныне там.
Уже более десятка лет «украшает» центр столицы цилиндрообразное здание за филармонией. Задумка архитектора, может, и была неплохой, но что-то пошло не так. Работы на объекте не ведутся уже много лет.
Следующая локация — цирк. Если смотреть на него с улицы Абдрахманова, то в лучшем случае можно увидеть кусочек купола — перед цирком строят торговый центр, который полностью закрывает здание. А ведь когда-то на этом месте был фонтан, а знаменитое здание цирка просматривалось со всех сторон.
Рядом со стройкой, вдоль улицы Фрунзе, уже много лет заброшенное здание. Правда, сейчас на объекте видны рабочие, возможно, дело сдвинется с мертвой точки.
Еще один долгострой — аккурат напротив, возле сквера «Театрального». Остов многоэтажного дома стоит уже несколько лет, никаких работ там не ведется.
Такая же «красота» возле здания бывшей школы № 5 на улице Абдрахманова. Часть ее несколько лет назад снесли и построили взамен многоэтажку, а часть сохранилась в прежнем виде. Вишенка на торте в получившейся архитектурной композиции — здание торгового центра.
Выше по Абдрахманова — все та же эклектика. Но фасады почти не видны за разномастными вывесками и крылечками.
Если бишкекчане и городские власти продолжат так относиться к внешнему облику столицы, то вскоре этот крик о помощи можно будет вписать в герб города.