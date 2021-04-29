Бишкек непраздничный: «утюги», «заброшки» и долгострои

Уроженцы Фрунзе с ностальгией всматриваются в старые фотографии столицы. Кто-то вспоминает время, когда город был одним из самых зеленых в бывшем Союзе, другие смотрят на старые здания, которые строили согласно нормам, архитекторы проектировали целые микрорайоны, разрабатывали отдельные ансамбли. Современный Бишкек похвастаться этим не может. Из-за хаотичной застройки, заброшенных долгостроев, пристроек и ярких разнообразных вывесок он больше напоминает базар, а не столицу.

24.kg приглашает пройтись по центральным улицам Бишкека и взглянуть на столицу глазами человека, ранее в ней никогда не бывавшем.

Старый дом на улице Киевской давно стал победителем в негласной номинации «самое уродливое здание Бишкека». Его обшарпанный фасад уже много лет мозолит глаза горожанам. Отремонтировать дом не пытаются — разве что завешивают в преддверии важных саммитов тканью с нарисованными окнами, чтобы совсем уже не позориться перед иностранными гостями.

На этой же улице еще один задрапированный объект — сгоревшее здание Генеральной прокуратуры. Что только не обещали построить на ее месте городские власти, но воз, как говорится, и ныне там.

Уже более десятка лет «украшает» центр столицы цилиндрообразное здание за филармонией. Задумка архитектора, может, и была неплохой, но что-то пошло не так. Работы на объекте не ведутся уже много лет.

Фото 24.kg. Много лет здание-цилиндр стоит заброшенным

Следующая локация — цирк. Если смотреть на него с улицы Абдрахманова, то в лучшем случае можно увидеть кусочек купола — перед цирком строят торговый центр, который полностью закрывает здание. А ведь когда-то на этом месте был фонтан, а знаменитое здание цирка просматривалось со всех сторон.

Рядом со стройкой, вдоль улицы Фрунзе, уже много лет заброшенное здание. Правда, сейчас на объекте видны рабочие, возможно, дело сдвинется с мертвой точки.

Еще один долгострой — аккурат напротив, возле сквера «Театрального». Остов многоэтажного дома стоит уже несколько лет, никаких работ там не ведется.

Переходим улицу Абдрахманова. Одноэтажное здание с рекламной вывеской вдоль всего фасада. Над ней надпись на кыргызской латинице — Memlekettik emgek saqtьq kassasь (государственная трудовая сберегательная касса). Здание — единственное с латиницией и одно из немногих сохранившихся из той эпохи. И поэтому должно значиться во всех путеводителях. Но сейчас там аптека. Из-за рекламы историческая надпись просто не замечается.

Сразу за ним — настоящий архитектурный винегрет. Между офисом редакций нескольких государственных газет и зданием бывшего ателье «Тюльпан», облицованным безвкусным алюкобондом, «втиснулась» гостиница.

Такая же «красота» возле здания бывшей школы № 5 на улице Абдрахманова. Часть ее несколько лет назад снесли и построили взамен многоэтажку, а часть сохранилась в прежнем виде. Вишенка на торте в получившейся архитектурной композиции — здание торгового центра.

Выше по Абдрахманова — все та же эклектика. Но фасады почти не видны за разномастными вывесками и крылечками.

И «на десерт» два дома, прозванные за их конструкцию «утюгами». Такие строения, имеющие форму сильно вытянутого прямоугольника, встречаются в городах плотной застройки, в том же Лондоне например. Но там они органично вписаны в окружающий ландшафт и как минимум развернуты к главной дороге своей широкой частью. В Бишкеке к этому явно относятся проще. И проезжающие мимо бишкекчане, и гости столицы в ужасе взирают на неустойчивое «чудо» архитектурной мысли.

Чуть в стороне от современного центра доживает свой век древнее разваливающееся здание, на стенах которого чья-то рука вывела красноречивое SOS, как последний призыв о помощи.

Если бишкекчане и городские власти продолжат так относиться к внешнему облику столицы, то вскоре этот крик о помощи можно будет вписать в герб города.